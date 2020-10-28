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28.10.2020  14:55   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 октября (РЕДПОСТ)

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+10°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +10°C). Вечер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +10...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будет наблюдаться только небольшие геомагнитные колебания. Магнитных бурь не ожидается.

Народные приметы. Наши предки в этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, и будет потепление.

Если в этот день солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.

Если 29 октября начнет лить дождь, то недолго осталось и до зимы.

Если на ночном небе звезды и луна будут тусклыми и мутными, то не за горами дождь и снег.

Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края – зима, скорее всего, будет достаточно теплой и без сильных морозов.

Если листья с деревьев опадают слабо, то морозов не будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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