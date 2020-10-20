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20.10.2020  15:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 21 октября (РЕДПОСТ)

Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +10°C). Вечер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается изменение солнечной активности. Синоптики отмечают, что она будет расти, однако магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. Если в этот день облака низко располагаются, то скоро наступят холода.

Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.

Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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