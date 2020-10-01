01.10.2020 14:35

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 октября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +15°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +15°...+18°C (ощущается как +20°C). Вечер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Активность Солнца остается повышенной. В течение дня ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля. Поэтому метеозависимым людям следует внимательно прислушиваться к собственному самочувствию.



Народные приметы. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто - надо ждать суровую зиму.



В этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней готовили ульи к зиме. Во время Пчелиной девятины советовали каждое утро натощак съедать немного мёда и запивать его теплой водой — это считалось целительным средством от всех болезней. Поговаривали: «С медком и дело проглотишь». Считалось, что если в течении 9 дней, начиная со 2 октября, есть мёд по утрам, то «желудку своему подсобишь на зиму».