Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 октября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +15°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +15°...+18°C (ощущается как +20°C). Вечер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Активность Солнца остается повышенной. В течение дня ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля. Поэтому метеозависимым людям следует внимательно прислушиваться к собственному самочувствию.
Народные приметы. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто - надо ждать суровую зиму.
В этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней готовили ульи к зиме. Во время Пчелиной девятины советовали каждое утро натощак съедать немного мёда и запивать его теплой водой — это считалось целительным средством от всех болезней. Поговаривали: «С медком и дело проглотишь». Считалось, что если в течении 9 дней, начиная со 2 октября, есть мёд по утрам, то «желудку своему подсобишь на зиму».
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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