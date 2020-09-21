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21.09.2020  14:22   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 22 сентября (РЕДПОСТ)

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+12°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+22°C (ощущается как +24°C). Вечер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+13°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. Поэтому метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Народные приметы. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени.
 

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
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