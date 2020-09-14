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14.09.2020  14:16   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 сентября

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +26°C). Вечер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%.  В течение всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии энергии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Низкие облака – к дождливой и холодной погоде.

Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит в ближайшие дни погода будет хорошей.

В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.

В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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