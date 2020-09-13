13.09.2020 12:30

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 сентября

Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +28°C). Вечер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.