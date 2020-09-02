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02.09.2020  07:57   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 2 августа

В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.


://redpost.com.ua
Облаков в Харькове наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков.

Харьковчан ожидает новый температурный рекорд, так как напротив вегодняшниз 34 градусов тепла в первой столице за последние 130 лет 02 сентября:

МАКС: 31.4° (1995)
МИН: 3.8° (1952)

Народный прогноз погоды

: 2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь - огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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