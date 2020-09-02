Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 2 августа

В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Харьковчан ожидает новый температурный рекорд, так как напротив вегодняшниз 34 градусов тепла в первой столице за последние 130 лет 02 сентября:
МАКС: 31.4° (1995)
МИН: 3.8° (1952)
Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.
В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
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