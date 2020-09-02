Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 2 августа

Харьковчан ожидает новый температурный рекорд, так как напротив вегодняшниз 34 градусов тепла в первой столице за последние 130 лет 02 сентября:

Народный прогноз погоды : 2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь - огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.