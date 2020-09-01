01.09.2020 06:50

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 1 сентября

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

В первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве.

Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.

Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.