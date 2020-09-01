Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 1 сентября

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
В первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве.
Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.
Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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