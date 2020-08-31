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31.08.2020  06:29   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 31 августа

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

 31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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