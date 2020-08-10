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10.08.2020  14:47   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 11 августа

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+23°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +27°...+28°C (ощущается как +30°C). Вечер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Согласно прогнозам, ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания в начале дня. Но к 12 часам дня ситуация значительно улучшится.

Народные приметы. В прежние времена существовало такое понятие как «мороки» – это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.

Если в этот день с утра туман – стоит приберечь место в закромах для овса и ячменя.

Следили в прежние времена за овсом: если спелый овес во второй раз зазеленеет – осень будет ненастной.

Если ягоды и орехи уродили, а грибов немного – будет зима снежная, да студеная.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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