Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 11 августа

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+23°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +27°...+28°C (ощущается как +30°C). Вечер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Согласно прогнозам, ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания в начале дня. Но к 12 часам дня ситуация значительно улучшится.
Народные приметы. В прежние времена существовало такое понятие как «мороки» – это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.
Если в этот день с утра туман – стоит приберечь место в закромах для овса и ячменя.
Следили в прежние времена за овсом: если спелый овес во второй раз зазеленеет – осень будет ненастной.
Если ягоды и орехи уродили, а грибов немного – будет зима снежная, да студеная.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажность:
давление:
ветер: