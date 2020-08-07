Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
В субботу, 8 августа, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17°...+19°С, днем +27°...+29°С (температура комфорта +28°С).
В воскресенье, 9 августа, днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+19°С, днем +25°...+30°С (температура комфорта +31°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Активность Солнца повысится. Между тем, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Соответственно, она не спровоцирует магнитных бурь.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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