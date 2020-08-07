07.08.2020 15:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 8 августа, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17°...+19°С, днем +27°...+29°С (температура комфорта +28°С).



В воскресенье, 9 августа, днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+19°С, днем +25°...+30°С (температура комфорта +31°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Активность Солнца повысится. Между тем, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Соответственно, она не спровоцирует магнитных бурь.