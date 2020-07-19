19.07.2020 15:26

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 июля

Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.



// Facebook

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. Наши предки заметили, каково 20 июля, таков будет и ноябрь.



Если начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель.