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19.07.2020  15:26   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 июля

Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.

Народные приметы. Наши предки заметили, каково 20 июля, таков будет и ноябрь.

Если начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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