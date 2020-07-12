12.07.2020 13:46

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 июля

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Кратковременный дождь, местами значительный. Грозы, днем местами град, шквал, 15-20 м/с.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +21°...+25°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +25°...+28°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 43%. Температура воздуха +24°...+21°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном спокойном состоянии. В течение суток будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье метеочувствительных людей.



Народные приметы. Звезды мерцают ночью накануне, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.



Много росы – к жаркой погоде.



Если белые облака поднимаются против ветра, то будет дождь, а если по ветру идут – будет тепло.



Облака желтого цвета – к дождю.



Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое.