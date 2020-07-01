01.07.2020 23:30

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 2 июля

Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+24°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+31°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца находится в стабильном состоянии. Синоптики не прогнозируют опасных магнитных бурь. Небольшие возмущения геомагнитного поля не должны негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей.



Народные приметы. 2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению.



Так вот: летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.



Если пчёлы сидят на стенках улья – следует ждать сильной жары.



Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят.