Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 2 июля

Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+24°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+31°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца находится в стабильном состоянии. Синоптики не прогнозируют опасных магнитных бурь. Небольшие возмущения геомагнитного поля не должны негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей.
Народные приметы. 2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению.
Так вот: летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.
Если пчёлы сидят на стенках улья – следует ждать сильной жары.
Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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