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17.06.2020  16:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 июня

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+24°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные колебания.

Народные приметы. Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.

Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.

Много росы – к большому урожаю.

Туман по воде стелется, значит грибов будет много.

С этого дня начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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