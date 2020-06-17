17.06.2020 16:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 июня

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+24°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.



Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.



Много росы – к большому урожаю.



Туман по воде стелется, значит грибов будет много.



С этого дня начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные».