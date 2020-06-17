Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 июня

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+24°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные колебания.
Народные приметы. Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.
Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.
Много росы – к большому урожаю.
Туман по воде стелется, значит грибов будет много.
С этого дня начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные».
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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