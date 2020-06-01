01.06.2020 15:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 июня

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.



// Facebook

Утром переменная облачность, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 41%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +16°...+14°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.



Народные приметы. Как долго в этот день идет дождь, столько же продержится солнечная погода летом.



Если льет ливень, значит, через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад.



Если 2 июня солнце взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов не будет, а вот если в тучках, то огурцов будет столько, что их некуда будет девать.



На ели много шишек – к изобилию крыжовника и огурцов.



Если пчелы начинают жалить людей без повода – приближается непогода с сильным ливнем.



Позднее цветение рябины указывало нашим предками на позднюю осень.