31.05.2020 14:29

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 июня

Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +12°...+17°C (ощущается как +14°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 75%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +20°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера пребывает в спокойном, стабильном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.



Народные приметы. Согласно народным верованиям, с 1 июня «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из-под белой руки глядит».



В народе замечали: если первые дни июня дождливые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.



Если в этот день прохладная погода, то еще 40 дней не стоит ждать тепла.



Если вороны сидят, оборотив клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер.



Если муравьи торопятся по своим делам – к хорошей и ясной погоде, а если закрывают все норки – быть долгим и холодным дождям.