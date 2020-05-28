28.05.2020 15:56

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 29 мая

Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 73%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 73%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Несмотря на то, что магнитные бури сегодня не произойдут, легкие недомогания метеозависимые люди могут испытать.



Народные приметы. Если ласточки в этот день садились на гнезда, то июнь ждали жаркий, а если ласточки продолжали веселиться и играть в полете, то июнь будет дождливый и холодный.



Грянул гром – к хорошему урожаю зерновых.



Рябина зацвела – будет тепло и удастся рыбалка. Если цветёт пышно – уродится овес и лен.



Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.



Не видно бабочек после дождя – ненастье вскоре вернется.



Во время дождя слышно кваканье лягушек – погода скоро наладится.