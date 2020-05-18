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18.05.2020  07:21   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 18 мая

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.


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Народный прогноз погоды

: 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». 

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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