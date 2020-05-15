Прогноз погоды и магнитных бурь в пятницу 15 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
: 15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, значит "весна пошла на убыль, а лето - на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: