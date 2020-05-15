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15.05.2020  06:46   

Прогноз погоды и магнитных бурь в пятницу 15 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

: 15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, значит "весна пошла на убыль, а лето - на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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