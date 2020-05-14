14.05.2020 06:34

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 мая

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.



://facebook.com

Народный прогноз погоды

: В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно - все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.