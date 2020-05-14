Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 мая

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.
: В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно - все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: