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27.03.2020  14:44   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.


Фото: Василий Голосный

В субботу, 28 марта, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+3°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +14°С).

В воскресенье, 29 марта, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+6°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +12°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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