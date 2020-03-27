Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
В субботу, 28 марта, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+3°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +14°С).
В воскресенье, 29 марта, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+6°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +12°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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