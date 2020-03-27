27.03.2020 14:44

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 28 марта, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+3°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +14°С).



В воскресенье, 29 марта, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+6°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +12°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.