26.03.2020 16:40

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 27 марта

Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+12°C (ощущается как +3°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет оставаться в спокойном, стабильном состоянии, а возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. Если в этот день мороз, значит он продержится еще семь дней.



От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным.



Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.