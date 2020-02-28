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28.02.2020  15:47   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Масленицу

В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.


Фото: Василий Голосный

В субботу, 29 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью около -3°...-1°С, днем +4°...+6°С (температура комфорта +2°С).

В воскресенье, 1 марта, ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью около -5°...0°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта +7°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. Метеорологи прогнозируют в выходные незначительные геомагнитные возмущения. В воскресенье ситуация немного ухудшится. Но сильных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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