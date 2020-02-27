27.02.2020 15:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 28 февраля

Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.



Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст



Днем малооблачно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...-2°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 0%. Активность Солнца пока остается фактически неизменной. Магнитосфера, соответственно, в спокойном, стабильном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь, которых 28 февраля не будет.



Народные приметы. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».



Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.



В этот день почитается память апостола Онисима, покровилдетя овцеводства.



Считалось, что с этого дня Зима становится безрогой (теряет свою силу).



Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим.



Если сосульки висят большие, значит, весна долго продлится.



Поднявшийся уровень воды в реке предсказывает хорошую страду.