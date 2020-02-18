18.02.2020 15:25

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 19 февраля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.



// Facebook

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+5°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Однако сильных магнитных бурь не прогнозируют. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.



Народные приметы. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето.



А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды.



Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.



Чем теплее этот день, тем холоднее будет март.