14.02.2020 15:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.



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В субботу, 15 февраля, солце будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью около -6°...-4С, днем +1°...+3°С (температура комфорта 0°С).



В воскресенье, 16 февраля, будет преимущественно облачно. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -9°...-4°С, днем -1°...+4°С (температура комфорта 0°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.



