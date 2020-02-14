Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
В субботу, 15 февраля, солце будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью около -6°...-4С, днем +1°...+3°С (температура комфорта 0°С).
В воскресенье, 16 февраля, будет преимущественно облачно. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -9°...-4°С, днем -1°...+4°С (температура комфорта 0°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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