11.02.2020 14:41

Снег и ветер: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 февраля

В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.



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На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня с порывами ветра до 15-24 м/с. Утром ожидается снег, во второй половине дня – мелкий дождь со снегом, которому на смену придет мелкий снег.



Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. После вчерашнего всплеска активности магнитосфера успокаивается. Будут наблюдаться незначительные колебания геомагнитного поля.



Народные приметы. 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.



Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, предсказывал дождливый год: «Ветер спутает погоду – быть сырому году».



Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.



Жди скорую оттепель, если в этот день падают крупные хлопья снега.



Также о погоде судили по поведению диких животных. Если зайцы приходят в сады – будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью – тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом – значит, стоит ждать вьюгу. Если вороны кричат у дома – скоро будет метель. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег.



В Васильев день можно планировать любые дела – удача будет.