10.02.2020 14:40

Потепление и мокрый снег: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 11 февраля

Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.



// РЕДПОСТ

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный снег, который во второй половине дня сменится сильным мокрым снегом, порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером - мелкий дождь.



Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 10 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер южный, 10 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 63%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Специалисты сообщают о небольшой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы слегка повысилась



Народные приметы. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.



Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует.



11 февраля в церковном календаре это день почтения памяти святителя Лаврентия Печерского, епископа. Об этой дате говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля.



В этот день наблюдали за луной: если она росла – погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние – такая погода будет во второй половине марта. Также считали, что красная луна – к сильному ветру.



Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом – скоро будет тепло), и по дровам в печи (если они плохо разгораются – к оттепели).



Кроме того, в этот день молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.