01.02.2020 07:18

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Самый лютый месяц зимы встретит нас дождем и по-весеннему теплой погодой.



//korrespondent.net

В субботу, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Утром ожидается дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +2°...+4°С (температура комфорта 0°С).



В воскресенье, 2 февраля, погода будет пасмурной. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом. Днем временами дождь, который к вечеру может усилиться. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +4°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.