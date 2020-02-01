Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные
01.02.2020  07:18   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Самый лютый месяц зимы встретит нас дождем и по-весеннему теплой погодой.


//korrespondent.net

В субботу, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Утром ожидается дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +2°...+4°С (температура комфорта 0°С).

В воскресенье, 2 февраля, погода будет пасмурной. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом. Днем временами дождь, который к вечеру может усилиться. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +4°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
02.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 3 февраля 31.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 января 30.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 января
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 