Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Самый лютый месяц зимы встретит нас дождем и по-весеннему теплой погодой.
В субботу, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Утром ожидается дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +2°...+4°С (температура комфорта 0°С).
В воскресенье, 2 февраля, погода будет пасмурной. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом. Днем временами дождь, который к вечеру может усилиться. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +4°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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