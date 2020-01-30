Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 января
30.01.2020  16:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 января

Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.


// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой.

Народные приметы. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий Ломонос – береги щеки и нос».

Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра.

Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

Если метель закружила, то зима продлится долго.

Если солнце решило показаться только в полдень – жди раннюю весну.

Оттепель в этот день предвещает плохое лето и небогатый урожай картошки.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
30.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 января 29.01 Общество Зима придет весной: народные синоптики обещают и мороз, и метели 29.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 января
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 