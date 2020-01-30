30.01.2020 16:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 января

Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.



// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой.



Народные приметы. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий Ломонос – береги щеки и нос».



Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра.



Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.



Если метель закружила, то зима продлится долго.



Если солнце решило показаться только в полдень – жди раннюю весну.



Оттепель в этот день предвещает плохое лето и небогатый урожай картошки.