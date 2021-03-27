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27.03.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 27 марта

Этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Овну), а собственная придирчивость. Овну будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Это день, когда Телец рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Тельца, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Близнецов начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Близнецам легче пережить разгромную критику коллег по поводу их профессиональных качеств, чем невинную шутку о их взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Близнецы тоже могут реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Рак (22 июня – 23 июля)
В голову Рака может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Раку лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Лев (24 июля – 23 августа)
На первом месте у Льва будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Льву лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Девизом Девы будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого этот день может буквально сыпать искрами. Если Дева не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ей лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Весов грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Весы лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Главное, что будет заботить Скорпиона, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Скорпиона будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Все мысли и планы Стрельца будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Стрельцу стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Козерог хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Водолея такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Водолею противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие. В каждом вопросе Рыбам захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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