Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 21 декабря

День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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