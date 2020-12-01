Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 1 декабря

То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
Овен (21 марта – 20 апреля)
В доме Овна или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак – Овен, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Овен будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Тельца отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Телец уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы имеют все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если они сумеют донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды обещают Близнецам, что их интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет их слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Близнецам удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.
Рак (22 июня – 23 июля)
Обстоятельства не дадут Раку возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Раку придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Рак способен с удивлением обнаружить, что его мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.
Лев (24 июля – 23 августа)
Счастье Льва – в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды утверждают, что силой мысли Лев вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Льва – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!
Дева (24 августа – 23 сентября)
У Девы могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ей вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Дева не прогадает. Этот порыв может принести в ее жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать им что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Весов к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Весы будут открыты для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у них тут же не вылетят из другого.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Скорпион собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Скорпиона все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Скорпион будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Мысли Стрельца способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Стрельца будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды, у Стрельца могут быть проблемы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Козерога из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Козерог способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды советуют Водолею поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Водолея небезразлично, сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Водолеи, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В голове у Рыб может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от них решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Рыбы захотят подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Рыбам немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Рыбы уверены в своих грандиозных планах?
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