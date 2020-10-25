Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 октября
25.10.2020  07:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 октября

День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Овен может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Овен запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Овен способен приятно удивить своего партнера.

Телец (21 апреля – 21 мая)
На первый план в гороскопе Тельца обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Тельцу же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Телец способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды обещают Близнецам день неожиданностей и открытий! События могут вынудить их поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет их удивить. Не исключено, что человек, о котором Близнецы уже составили свое мнение, предстанет перед ними в неожиданном амплуа. Или же Близнецы и сами сделают что-то экстраординарное – такое, чего от них никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Близнецов будет шанс в этом убедиться.

Рак (22 июня – 23 июля)
В жизнь Рака могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды предупреждают Рака о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.

Лев (24 июля – 23 августа)
Какие бы решения Лев ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Льву точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Льва будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Лев может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды советуют ему не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Льву тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

Дева (24 августа – 23 сентября)
В отношениях Девы с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ей откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Дева просто будет слишком требовательна ко всем, кто находится с ней рядом, а в спорных вопросах не настроена на компромисс. Звезды советуют ей хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды советуют Весам свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от их вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Весы окунулись в водоворот общения: все свои возможности они встретят именно там. Коммуникабельность Весов поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Скорпион будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды советуют Скорпиону посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Скорпион сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В делах Стрелец будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Стрелец сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Стрельцу стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Финансовые дела Козерога уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Козерогу придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, Козерогу стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Главной чертой Водолея может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Водолей может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Водолея могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам стоит подчиниться течению обстоятельств: они могут оказаться в ситуации, когда будут бессильны что-либо предпринять. К примеру, у них перехватят инициативу или не прислушаются к их мнению, а может быть, Рыбы просто будут не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды советуют Рыбам смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что они могут сделать.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 октября 24.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 октября 23.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 октября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 