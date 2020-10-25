25.10.2020 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 октября

День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Овен может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Овен запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Овен способен приятно удивить своего партнера.



Телец (21 апреля – 21 мая)

На первый план в гороскопе Тельца обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Тельцу же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Телец способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды обещают Близнецам день неожиданностей и открытий! События могут вынудить их поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет их удивить. Не исключено, что человек, о котором Близнецы уже составили свое мнение, предстанет перед ними в неожиданном амплуа. Или же Близнецы и сами сделают что-то экстраординарное – такое, чего от них никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Близнецов будет шанс в этом убедиться.



Рак (22 июня – 23 июля)

В жизнь Рака могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды предупреждают Рака о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.



Лев (24 июля – 23 августа)

Какие бы решения Лев ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Льву точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Льва будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Лев может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды советуют ему не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Льву тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В отношениях Девы с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ей откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Дева просто будет слишком требовательна ко всем, кто находится с ней рядом, а в спорных вопросах не настроена на компромисс. Звезды советуют ей хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от их вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Весы окунулись в водоворот общения: все свои возможности они встретят именно там. Коммуникабельность Весов поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Скорпион будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды советуют Скорпиону посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Скорпион сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В делах Стрелец будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Стрелец сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Стрельцу стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Финансовые дела Козерога уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Козерогу придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, Козерогу стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Главной чертой Водолея может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Водолей может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Водолея могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит подчиниться течению обстоятельств: они могут оказаться в ситуации, когда будут бессильны что-либо предпринять. К примеру, у них перехватят инициативу или не прислушаются к их мнению, а может быть, Рыбы просто будут не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды советуют Рыбам смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что они могут сделать.