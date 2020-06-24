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24.06.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 24 июня

День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овну поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Овна небезразлично, сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Овны, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Телец (21 апреля – 21 мая)
В голове у Тельца может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Телец захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Тельцу немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Телец уверен в своих грандиозных планах?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В доме Близнецов или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак – Близнецы, даже если захотят, вряд ли сумеют избавиться от беспорядка. Звезды говорят, что в их жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Близнецы будут слишком захвачены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это им все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Рака отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Рак уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды обещают Льву, что его интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Льву удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Обстоятельства не дадут Деве возможности расслабиться и заняться тем, чем она считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить ее, требуя активных действий. Волей-неволей Деве придется принять эти правила игры, и в конце дня она даже может войти во вкус. В процессе Дева способна с удивлением обнаружить, что ее мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ей изящные ходы, до которых она раньше бы не додумалась.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Счастье Весов – в их собственных руках! Вернее, в их собственной голове. Звезды утверждают, что силой мысли Весы вполне способны изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Весов – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Скорпион не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Стрельца к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Стрелец будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Козерог собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Козерога все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Козерог будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Мысли Водолея способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Водолея будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды, у Водолея могут быть проблемы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы способны с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Рыб из колеи, мешая им сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Рыбы способны понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет им в делах, требующих дотошности и конкретики.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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