20.06.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 20 июня

Успех придет в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?



Телец (21 апреля – 21 мая)

Ситуация потребует от Тельца решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Тельца хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Тельцу сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно они – сама дипломатичность, на первое место они будут ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Близнецов лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Близнецы будут настроены философски: если окружающие с ними не согласны, это их проблемы.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Рак способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды советуют Раку расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.



Лев (24 июля – 23 августа)

Чтобы день прошел без эксцессов, Льву просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Льву следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна превзойти саму себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Деве в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют ей подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Принятые профилактические меры в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует их внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, они станут свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки, или же Весы просто займут чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Весам следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Скорпион готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы – Скорпион не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Стрелец будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Стрельцу следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Козерога честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Козерог поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Если в последнее время Водолей выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Водолей способен стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Водолей может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы способны примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться их близким и родным. Рыбы будут точно знать, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у них накопились проблемы. Рыбы могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.