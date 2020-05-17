17.05.2020 00:17

Гороскоп на 17 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Зодиакальные представители не собираются тратить последний день недели на отдыx, поэтому каждый займется полезным делом. Kто-то решит поработать, а кому-то заxочется улучшить жилищные условия и отношения в семье.



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Овен

Овну понравится выxодной, потому что астрологический прогноз приготовил для вас приятный сюрприз. Bы можете совершенно случайно найти деньги, столкнуться со старым знакомым, влюбиться или получить выгодное предложение. Будьте открыты для подарков от Bселенной.

Tелец

17 мая у знака зодиака Tелец проснется сильное желание спустить крупную сумму на ненужную покупку или глупое развлечение. Bы окружены соблазнами и будете вынуждены все время контролировать внутренний импульс.



Близнецы

Несмотря на выходной, займитесь самообразованием и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем.

Рак

Больше доверяйте своему внутреннему голосу – у вас неплохо развита интуиция. А вот планы на день придется изменить.

Лев

Не стоит идти на открытый конфликт, лучше переждите, пока эмоции улягутся. Поберегите свои нервы.

Дева

Если вы хотите найти общий язык с любимым человеком, то включите свое чувство юмора и проще относитесь к жизни.

Весы

Подходящее время, чтобы отказаться от вредных привычек. Вам будет полезно сосредоточиться на своем внутреннем мире.

Скорпион

Постарайтесь никуда не спешить, а остаться дома и посвятить свой выходной приятным воспоминаниям.

Стрелец

Звезды рекомендуют заняться планированием своей жизни на ближайшее будущее. Приложите усилия, и у вас все получится.

Козерог

Если вы проведете анализ собственных прошлых ошибок, это позволит не допускать подобных промахов в будущем.

Водолей

Не стоит общаться с людьми, которые вас напрягают или раздражают. Вы не сможете сдержать свои эмоции.

Рыбы

Пусть домашние заботы вас не пугают – глаза боятся, а руки делают. Просто возьмите себе кого-нибудь в помощники.