16.05.2020 08:22

Гороскоп на субботу, 16 мая

Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее.



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Гороскоп на субботу, 16 мая 2020 года, предусматривает для творческих Тельцов, Близнецов и Дев период идей, вдохновения и плодотворной работы. Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее. Чтобы избежать ссор, рекомендуется идти на компромисс

Овен

Глобальных изменений сегодняшний день не предусматривает, однако стоит быть максимально сконцентрированными на рабочих задачах.

Телец

Сегодня Тельцы увлекутся обучением: это могут быть курсы иностранного языка или рецепт приготовления итальянской пасты. От любого процесса вы будете получать удовольствие.

Близнецы

День для Близнецов будет динамичным и эмоционально насыщенным. В конце дня возможны трудности в рабочих процессах, впрочем вам удастся их быстро решить.

Рак

Ракам рекомендуется проявлять сдержанность не только в кругу друзей и близких, но и среди коллег. Не всегда ваше мнение правильное, научитесь слушать других.

Глобальных изменений сегодняшний день не предусматривает, однако стоит быть максимально сконцентрированными на рабочих задачах.



Лев

Львам придется Сегодня принять правильное решение. Не тратьте время на размышления, ведь его будет мало. Рискуйте и получите больше, чем ожидали.

Дева

Не предавайте себя и свои принципы. День удачен для решения рабочих вопросов, а новое хобби подарит вам яркие впечатления.

Весы

У Весов появится возможность наладить отношения с людьми, с которыми они находятся в ссоре. Конец дня принесет неожиданные приятные известия.

Скорпион

Скорпионы Сегодня почувствуют прилив сил и энергии. Хорошее время для старта новых проектов. Чтобы избежать жизненных ошибок, можете прислушаться к советам близких друзей или родителей.

Стрелец

Для Стрельцов день пройдет в бешеном темпе. Постарайтесь Сегодня выполнить все то, что не успели сделать за рабочую неделю. Вечер посвятите изучению нового.

Козерог

Козероги будут полны сил и амбиций, однако руководство может вызвать у вас агрессию или раздражительность. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и проявлять понимание.

Водолей

Сегодня вам захочется избавиться от лишнего балласта в своей жизни. Наведите порядок в своем доме, очистите компьютер и телефон от мусора.

Рыбы

Если Рыбы будут Сегодня требовать от партнера слишком сильного внимания, то могут в ответ получить шквал критики. Чтобы дело не дошло до ссоры, постарайтесь не драматизировать события.



