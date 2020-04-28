28.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 28 апреля

День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Овен будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды советуют Овну посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Овен сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В делах Телец будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Телец сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Тельцу стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Финансовые дела Близнецов уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня им поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить им зарплату или Близнецам придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, Близнецам стоит внимательно рассматривать любые приходящие к ним финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.



Рак (22 июня – 23 июля)

Главной чертой Рака может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Рак может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Рака могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Лев просто будет не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды советуют Льву смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что он может сделать.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Дева может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Дева запланировала перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день она вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Дева способна приятно удивить своего партнера.



Весы (24 сентября – 23 октября)

На первый план в гороскопе Весов обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ним, Весам же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Весы способны организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для них сделать хороший шаг по карьерной лестнице.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды обещают Скорпиону день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Скорпион уже составил свое мнение, предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Скорпион и сам сделает что-то экстраординарное – такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Скорпиона будет шанс в этом убедиться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В жизнь Стрельца могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды предупреждают Стрельца о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Какие бы решения Козерог ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Козерогу точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Козерога будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Козерог может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды советуют ему не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Козерогу тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В отношениях Водолея с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Водолей просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды советуют ему хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от их вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Рыбы окунулись в водоворот общения: все свои возможности они встретят именно там. Коммуникабельность Рыб поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.