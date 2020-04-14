Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 14 апреля
14.04.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 14 апреля

Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна день перекладывания бумажек – ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Овна будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать Овен, – это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Лучшим решением для Тельца будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Тельцу будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Тельца небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Врагам и недоброжелателям Близнецов можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Близнецов на пути, рискуют понести большие потери. Bзобретательность Близнецов способна здорово помочь им не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды если к чему-то и склоняют Рака, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Рак не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет – тут уж ничего не поделаешь!

Лев (24 июля – 23 августа)
День у Льва обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Лев способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Dам по плечу взяться за действительно большие дела!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды щедро наполняют Деву спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Дева желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от ее инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений они предпочтут развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Весам захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что эти дела не отняли бы у них слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
День у Скорпиона обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, Скорпион может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Скорпион будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Лучшим решением для Стрельца будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Стрельца еще будет время в другие дни.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Любые начинания Козерога обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Козерог сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться Козерогу те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Лучшее, что может сделать Водолей, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В голову Рыбам может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще у Рыб будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 20 апреля 19.04 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 19 апреля 18.04 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 18 апреля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 