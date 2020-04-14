14.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 14 апреля

Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна день перекладывания бумажек – ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Овна будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать Овен, – это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Лучшим решением для Тельца будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Тельцу будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Тельца небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Врагам и недоброжелателям Близнецов можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Близнецов на пути, рискуют понести большие потери. Bзобретательность Близнецов способна здорово помочь им не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды если к чему-то и склоняют Рака, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Рак не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет – тут уж ничего не поделаешь!



Лев (24 июля – 23 августа)

День у Льва обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Лев способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Dам по плечу взяться за действительно большие дела!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды щедро наполняют Деву спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Дева желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от ее инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений они предпочтут развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Весам захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что эти дела не отняли бы у них слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День у Скорпиона обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, Скорпион может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Скорпион будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Лучшим решением для Стрельца будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Стрельца еще будет время в другие дни.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Любые начинания Козерога обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Козерог сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться Козерогу те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Лучшее, что может сделать Водолей, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В голову Рыбам может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще у Рыб будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.