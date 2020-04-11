11.04.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 11 апреля

Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Овна нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Если с самого утра из ушей Тельца начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Тельца в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. У Тельца во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Близнецов. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Близнецов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Близнецам выпадет только ближе к вечеру.



Рак (22 июня – 23 июля)

Ничто не будет получаться у Рака лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь не ускользнет от внимания Рака! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у Рака если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Льва будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Лучше всего Деве взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды склоняют Деву действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться им значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Весам не помешает следить за своим языком, поскольку последствия их остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и им самим.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Скорпион сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Для Стрельца актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Стрельца в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Жизнь будет ждать от Козерога решительности и четкости, а вот сам Козерог этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Козерога. По этой причине лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Водолею очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Рыбам и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: секрет вашего успеха – в решительности и простоте.