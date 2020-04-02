02.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 2 апреля

В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Овен способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Овен старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самому Овну? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Тельцу необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут склонны сорить деньгами! Даже если они обычно осторожно относятся к тратам, их экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрыми Близнецы способны быть к тем, кто им дорог, – им они просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Близнецы должны следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Рака будет помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Рак смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды советуют Льву использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Мозг Девы открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет будоражить кровь Девы сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весь день в душе Весов может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить их из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Весам какой-то реальный ущерб. Их способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Весов способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Все самые удачные мысли и проекты Скорпиона будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно Скорпион, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Стрелец будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Стрельцу стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Настроение Козерога может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самого Козерога. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Козерогу необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей способен потратить день на пустяки – однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Водолея может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы должны быть готовы к тому, что люди вокруг будут обращать на них повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Рыб многое зависит. Зная об этом, Рыбы должны постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!