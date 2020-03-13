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13.03.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 13 марта

Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Овна. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Овен способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды советуют Овну выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Телец (21 апреля – 21 мая)
В течение дня Тельца может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Тельца от дел, зато подарит свежие впечатления.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы рискуют зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна их торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, им следует быть открытыми для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Близнецы всегда успеют, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Рак (22 июня – 23 июля)
День позволит Раку в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Раку по плечу. Впрочем, даже если у Рака не будет возможности руководить другими, ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды советуют Льву держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Льва, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Лев не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Чтобы получить желаемый результат, Деве придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Дева хочет продвинуть свою идею, лучшее, что она может сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Весам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Весы смогут принять верное решение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Скорпиона есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Стрельца к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Стрельцов, которые испытают прилив вдохновения.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Козерог не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Козерог предложит свежее, неординарное решение.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Водолея и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Водолею необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы с самого утра могут ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что им вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к их словам. Высказывания Рыб будут обладать убедительностью, благодаря чему они смогут без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Рыбам и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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