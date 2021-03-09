09.03.2021 16:55 Андрей Федоров

Максимилиан Гельферих - история Харьковского миллионера

Сегодня речь пойдёт о харьковском, как сейчас принято говорить успешном «коммерсе» - предпринимателе ХІХ века, именем которого названы сейчас улица в Харькове и Штутгарте, родильный дом, а были еще завод и известная во всей империи торговая марка.

Улица Максимилияновская в Нагорном районе Харькова – до 2015г. - Ольминского, известна многим харьковчанам. Многие наверно видели памятник того самого Максимилиана на той самой улице и скорее всего видели мемориальную табличку у центральных ворот с колоннами стадиона «Серп и молот» на перекрестке пр. Московского и ул. Леси Украинки на здании Второго роддома с портретом харизматичного мужчины с пышными бакенбардами. Но кто же он?

Действительно, история Харьковских улиц богата знаменитыми учёными, докторами, артистами, литературными деятелями, художниками, политиками и т.д., но не духовным только сыт человек! Сегодня речь пойдёт о Харьковском, как сейчас принято говорить успешном «коммерсе» - предпринимателе ХІХ века, именем которого названы сейчас улица в Харькове и Штутгарте, родильный дом, а были: завод и известная во всей империи торговая марка.

Семья Максимилиана Христиановича Гельфериха, когда ему было 22 года, приезжает пробовать свой коммерческий талант сначала в столицу мультикультурности, торговли и предпринимательства Российской империи – г. Одессу, где для бизнесменов были самые льготные налоговые условия в державе. Но, быстро поняв, что Еврейская община Одессы не даст полноценно расправить коммерческие плечи немецкой семье, Гельферихи переезжают в Харьков, который находится за так называемой «Чертой постоянной еврейской оседлости», прочерченной Екатериной II еще в 1791г.



Максимилиан становится торговым агентом, а говоря современным языком, «перекупом» сельскохозяйственной техники Европейских и Американских производителей. Момент для такого бизнеса был крайне удачным, деятельность Гельфериха припадает на период отмены крепостного права и первые свободные крестьяне-фермеры предпочитают «обживать» своё новое хозяйство предлагаемыми торговой фирмой «Гельферих» сеялками, веялками, плугами, культиваторами, сноповязалками и т.п.

Но капитал нашего героя до женитьбы всё еще был на уровне купца третьей гильдии и назвать Максимилиана крупнейшим Харьковским меценатом было еще никак нельзя. Женившись на дочери знаменитого купца - Жозефине Саде, капитал семьи значительно преумножился. К слову, супруга была прекрасна собой, имела изысканный вкус, одевалась по последнему слову парижской моды. Прекрасной чете, когда они появлялась на людях в городе, театре или парке завидовали все прохожие.

На совместный капитал супруги строят огромный завод по производству все тех же с/х машин и изделий. Его корпуса до сих пор частично сохранились на территории Академии Национальной Гвардии на Конной площади (сейчас Защитников Украины) и не сохранились на территории бывшего завода-гиганта «Серп и молот», как, увы, нет и самого завода по Корсиковской улице (сейчас Московский проспект). А ранее на заводе трудились 1500 рабочих, оборотный капитал фирмы - 4 млн. рублей, представительство товарищества «Гельферих-Саде» работало в Харькове, Кременчуге, Ростове-на-Дону, Армавире, Омске. Рабочие завода «Гельферих-Саде» имели заработную плату выше, чем на других предприятиях Харькова и получали бесплатную квалифицированную медицинскую помощь. По сути, на его заводе была организована первая в городе заводская поликлиника. Так же на заводе находилась своя постоянно дежурящая пожарная команда.

Харьковские старости



С этого времени начинается активная благотворительная деятельность семьи предпринимателей. Максимилиан учреждает множество обществ помощи неполным семьям, сиротам, входит в состав учредителей Харьковского музыкального общества (вместе с профессором И.И. Слатиным), общества Харьковских немцев (членами которого были в числе прочих Л. Гиршман и Ж. Борман).





Гельферих выделяет огромную сумму 100 000 рублей на строительство больницы «Женская помощь» (пр. Московский 145. 2й роддом), очевидно, на это решение повлияла его судьба – горячо любимая красавица-супруга Жозефина Саде была бесплодной.





Львиную долю средств он выделяет для строительства первой в Харькове инфекционной больницы (Московский пр. 195. Сейчас ГКБ №17) и на строительство красивейшего – ныне не сохранившегося (взорван в 1930г.) православного Свято-Николаевского собора в центре старого Харькова на Николаевской (ныне Конституции) площади, построенного по проекту архитектора В.Х. Немкина. При этом наш герой не крестился в православие, что давало бы ему значительные коммерческие преимущества в бизнесе, никогда ни называл себя украинцем (как известный грузинский политик) или русским. Он всегда был немцем и лютеранином, хотя большую часть жизни прожил в Харькове.

Память замечательного мецената увековечена в названии упомянутого Родильного дома № 2, открытого в 1902г., через год после смерти мецената, хотя при жизни он просил назвать больницу именем его жены.

В 2015г. улице Ольминского по распространённому заблуждению, вернули историческое название – Максимилиановская («Гельферихская» как-то режет слух, согласитесь), ибо якобы на ней Гельферих собственно и жил (и памятник на ней ему есть!) но это не так. Улица именовалась в честь другого Максимилиана – Максимилиана Карловича Раупаха («Раупахская» тоже, согласитесь как-то не очень благозвучно!) тоже состоятельного мужчины, владельца большинства земельных участков по этой улице.



Была такая в Харькове традиция – до того, как улица застроится и на ней родится, поселится кто-то выдающийся, называть их именами помещиков, землевладельцев собственно этой земли. Например, всем нам известные улицы Клочковская, Донец-Захаржевского, Сердюковская (сейчас Жен Мироносиц), Корсиковская (Московский пр.) и др. названы по такому принципу.

А вот жил в начале ул. Максимилиановской один из братьев нашего героя – Герман Гельферих в красивом, сохранившимся и сейчас особняке (теперешний адрес ул. Пушкинская 70. Сейчас - один из корпусов НЮА им. Я. Мудрого).





Как бы там ни было, немец М.Х. Гельферих - почетный Харьковчанин, дававший работу тысячам людей и сделавший многое…. на благо Города и Всех Харьковчан!



Андрей Федоров

