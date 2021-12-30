30.12.2021 13:49 Илья Романов
Новый год в зоопарке: какие развлечения ждут харьковчан
Харьковчан всех возрастов и гостей города приглашают на интерактивные развлечения.
Харьковский зоопарк приглашает маленьких и взрослых посетителей на любимые всеми "Новогодние елки", об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ
сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.
"2, 6 и 9 января наш зоопарк будет местом новогодних чудес. На сцене амфитеатра развернется сказочный спектакль в сопровождении оркестра Харьковской филармонии. И атмосфера чуда вмиг охватит всех присутствующих", - рассказала Жанна Сусло пресс-секретарь Харьковского зоопарка.
После представления и малышей, и взрослых возле елки будут ждать очаровательный и озорные новогодние персонажи. Так что скучать не придется.
"Начало новогодних мероприятий в 11.00 в амфитеатре зоопарка. До встречи в сказке!", добавила Жанна Сусло пресс-секретарь Харьковского зоопарка.
Напомним, в Харьковском зоопарке открыли бесплатное посещение, но при одном условии. Для того чтобы увидеть животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов:
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желтый COVID-сертификат,
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бумажную справку 063-О,
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зеленый COVID-сертификат,
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международное свидетельство о вакцинации,
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иностранный COVID-сертификат,
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отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест,
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сертификат о выздоровлении.
Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.
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