30.12.2021 13:49 Илья Романов

Новый год в зоопарке: какие развлечения ждут харьковчан

Харьковчан всех возрастов и гостей города приглашают на интерактивные развлечения.

Харьковский зоопарк приглашает маленьких и взрослых посетителей на любимые всеми "Новогодние елки", об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

"2, 6 и 9 января наш зоопарк будет местом новогодних чудес. На сцене амфитеатра развернется сказочный спектакль в сопровождении оркестра Харьковской филармонии. И атмосфера чуда вмиг охватит всех присутствующих", - рассказала Жанна Сусло пресс-секретарь Харьковского зоопарка.

После представления и малышей, и взрослых возле елки будут ждать очаровательный и озорные новогодние персонажи. Так что скучать не придется.

"Начало новогодних мероприятий в 11.00 в амфитеатре зоопарка. До встречи в сказке!", добавила Жанна Сусло пресс-секретарь Харьковского зоопарка.

Напомним, в Харьковском зоопарке открыли бесплатное посещение, но при одном условии. Для того чтобы увидеть животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов:

желтый COVID-сертификат,

бумажную справку 063-О,

зеленый COVID-сертификат,

международное свидетельство о вакцинации,

иностранный COVID-сертификат,

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест,

сертификат о выздоровлении.

Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.