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30.12.2021  13:49   Илья Романов

Новый год в зоопарке: какие развлечения ждут харьковчан

Харьковчан всех возрастов и гостей города приглашают на интерактивные развлечения.

Новый год в зоопарке: какие развлечения ждут харьковчан
 
Харьковский зоопарк приглашает маленьких и взрослых посетителей на любимые всеми "Новогодние елки", об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.
 
"2, 6 и 9 января наш зоопарк будет местом новогодних чудес. На сцене амфитеатра развернется сказочный спектакль в сопровождении оркестра Харьковской филармонии. И атмосфера чуда вмиг охватит всех присутствующих", - рассказала Жанна Сусло пресс-секретарь Харьковского зоопарка.
 
После представления и малышей, и взрослых возле елки будут ждать очаровательный и озорные новогодние персонажи. Так что скучать не придется.  
 
"Начало новогодних мероприятий в 11.00 в амфитеатре зоопарка. До встречи в сказке!", добавила Жанна Сусло пресс-секретарь Харьковского зоопарка.

Напомним, в Харьковском зоопарке открыли бесплатное посещение, но при одном условии. Для того чтобы увидеть животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов: 

 

  • желтый COVID-сертификат, 
  • бумажную справку 063-О, 
  • зеленый COVID-сертификат, 
  • международное свидетельство о вакцинации, 
  • иностранный COVID-сертификат, 
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, 
  • сертификат о выздоровлении. 
Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.
 
Тэги:  новый год, зоопарк, харьков
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