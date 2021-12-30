Встреча Нового года в парке Горького: программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького подготовили праздничную программу на 31 декабря и 1 января.
Праздничная новоголняя праграмма начнется в парке 31 декабря во второй половине дня. Гостей парка ждет выступление групп «Льюис Кэрол» и «Bright Тоne», лаунж концерт Анны Касьяновой, пиротехническое шоу, передает РЕДПОСТ.
В 23:50 начнется театрализованная встреча Нового года. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами под бой курантов харьковчане отпразднуют приход Нового 2022 года. После пиротехнического шоу состоится концерт группы «Bright Тone» и молодежная дискотека с розыгрышем призов.
Аттракционы парка Горького, квест-комнаты «Квестленд» будут работать до 5 утра.
Гостей парка просят соблюдать каратинные правила, носить маску в местах скопления людей и помещениях, использовать антисептик для рук. Согласно законодательству, посещение аттракционов, массовых мероприятий и вход для взрослых в Дом Деда Мороза возможно при наличии COVID-сертификатов или других документов, предусмотренных соответствующим Постановлением КМУ.
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
18.00–19.00 Концерт группы «Льюис Кэрол»
19.30–20.00 Новогодняя лаунж программа Анны Касьяновой
23.00–23.50 Праздничный концерт группы «Однажды да»
23.50–00.00 Театрализованная встреча Нового года
00.00–00.06 Пиротехническое шоу Fireshow «Pantera»
00.06–01.00 Концерт группы «Bright Тone»
01.00–05.00 Новогодняя дискотека с розыгрышами призов
12.00–19.00 Дом Деда Мороза
17.45–18.00 Встреча праздничного поезда Деда Мороза
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Детская программа «Встреча с Дедом Морозом»
14.00–17.00 Творческая мастерская
16.30–17.00 Танцевальный батл Снеговиков
17.00–18.00 Новогоднее научное шоу
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
Как ранее писал РЕДПОСТ, праздничные мероприятия в парке Горького будут проходить с 25 декабря и до 9 января.
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