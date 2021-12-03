03.12.2021 15:19 Евгений Клочко

Условия в Харьковском зоопарке признаны лучшими в Европе

На данный момент городской зоосад снова вправе может считаться одним из лучших среди европейских зоопарков.

Об этому корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в Харьковском зоопарке. Именно здесь созданы все условия для содержания редких видов животных.

С момента основания Харьковского зоопарка в разное время здесь жили девять слонов. Одни прибывали в сюда из дальних стран, другие – появлялись на свет уже в Украине. Среди них азиатский слон Аун. Он появился на свет в 2002 году и был передан Харьковскому зоопарку в рамках программы ЕАЗА по сохранению и разведению редких видов животных. Рождение Ауна было особенным, ведь это был первый случай в европейском зоопарке, когда слоненок родился в стаде без вмешательства людей.

"Азиатский слон. ИИП – это программа в рамках Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, занимающаяся разведением и сохранением редких и исчезающих видов животных. Большинство значимых животных, являющихся редкими, переезжают из зоопарка в зоопарк именно благодаря существованию таких программ в рамках ассоциации зоопарков и аквариумов", - рассказал Олег Грищенко, заведующий зоологической частью Харьковского зоопарка.

После реконструкции в обновленном зоопарке появился действительно уникальный комплекс под названием "Королевство слонов". Он стал самым большим экспозиционным объектом, здесь достаточно места для комфортного проживания 4-5 слонов.

"Так как на сегодняшний день мы являемся полноправными членами программы ИИП "Азиатский слон", то мы естественно подали заявку на получение новых животных. Эта заявка сейчас рассматривается. Мы знаем, что есть несколько кандидатур из Европы, которые готовы переехать в наш зоопарк и мы сейчас ждем официального уведомления о том, какой слон когда к нам готов переехать",- рассказал Олег Грищенко, заведующий зоологической частью Харьковского зоопарка.

Напомним, с 6 декабря 2021 года вступают в силу изменения в Постановление Кабинета Министров №1236 об установлении карантина. Согласно требованиям документа посещение зоопарка допускается только при наличии определенных документов