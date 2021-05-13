Дом мечты для слонов Харьковского зоопарка (ВИДЕО)

Слоны Аун и Тэнди осваивают новое здание комплекса «Королевство слонов» с внутренними вольерами, общая площадь которого 1737 квадратных метров.
Зимние вольеры для слонов – самый большой объект зоопарка – состоят из четырех зоотехнических вольера и одного экспозиционного. В последнем находится бассейн, в распоряжении слонов водопад, колонны отделаны деревянным брусом для чесания, поилки автоматические, в стенах – кормушки.
Также есть специальные верхние кормушки для подвешивания кормов как элементов обогащения среды.
На полу – песок. А это говорит о совершенно новом стандарте для содержания слонов. Ведь песчаное покрытие обеспечивает качественно иной уровень благополучия этих животных. И в Украине песчаное покрытие для слонов впервые применяется именно в Харьковском зоопарке.
Несмотря на большое количество всего сверхсовременного, Аун в новых владениях освоился очень быстро, как будто жил здесь все время. А вот Тэнди пока относится к своим апартаментам с осторожностью и, как настоящая хозяйка, проверяет все на прочность.
Наблюдать за жизнью слонов посетители смогут через стекло. За безопасную дистанцию отвечает специальное тросовое ограждение, которое не позволит животным подойти к стеклу слишком близко.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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