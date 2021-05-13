13.05.2021 09:57

Дом мечты для слонов Харьковского зоопарка (ВИДЕО)

Слоны Аун и Тэнди осваивают новое здание комплекса «Королевство слонов» с внутренними вольерами, общая площадь которого 1737 квадратных метров.

Зимние вольеры для слонов – самый большой объект зоопарка – состоят из четырех зоотехнических вольера и одного экспозиционного. В последнем находится бассейн, в распоряжении слонов водопад, колонны отделаны деревянным брусом для чесания, поилки автоматические, в стенах – кормушки.

Также есть специальные верхние кормушки для подвешивания кормов как элементов обогащения среды.

На полу – песок. А это говорит о совершенно новом стандарте для содержания слонов. Ведь песчаное покрытие обеспечивает качественно иной уровень благополучия этих животных. И в Украине песчаное покрытие для слонов впервые применяется именно в Харьковском зоопарке.

Несмотря на большое количество всего сверхсовременного, Аун в новых владениях освоился очень быстро, как будто жил здесь все время. А вот Тэнди пока относится к своим апартаментам с осторожностью и, как настоящая хозяйка, проверяет все на прочность.

Наблюдать за жизнью слонов посетители смогут через стекло. За безопасную дистанцию отвечает специальное тросовое ограждение, которое не позволит животным подойти к стеклу слишком близко.