Фламинго Харьковского зоопарка перебрались в новые апартаменты (ВИДЕО)

Фламинго Харьковского зоопарка переехали в новые апартаменты «Южной Америки».
Дружная компания в составе 14 особей гармонично влилась в свой тропический уголок, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Зимний вольер фламинго оснащен всем необходимым: в помещении постоянно поддерживается нужная температура воздуха, в бассейн подается теплая вода, а потолок оснащена системой вентиляции.
Соблюдены не только микроклиматические условия, но и эстетические: бассейн по всему периметру отделан скульптурным бетоном в виде камней, на стенах художественная роспись и так же имитация скал.
Всю эту композицию дополняют вазоны с живыми растениями, создавая неповторимую тропическую атмосферу.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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