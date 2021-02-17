17.02.2021 09:01

Фламинго Харьковского зоопарка перебрались в новые апартаменты (ВИДЕО)

Фламинго Харьковского зоопарка переехали в новые апартаменты «Южной Америки».

Дружная компания в составе 14 особей гармонично влилась в свой тропический уголок, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Зимний вольер фламинго оснащен всем необходимым: в помещении постоянно поддерживается нужная температура воздуха, в бассейн подается теплая вода, а потолок оснащена системой вентиляции.

Соблюдены не только микроклиматические условия, но и эстетические: бассейн по всему периметру отделан скульптурным бетоном в виде камней, на стенах художественная роспись и так же имитация скал.

Всю эту композицию дополняют вазоны с живыми растениями, создавая неповторимую тропическую атмосферу.